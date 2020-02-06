В Екатеринбурге приставы наведались к хозяйке 20 кошек

11:51 | 7.02.2020

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Кировский районный суд Екатеринбурга обязал кошатницу привести свою квартиру в надлежащее состояние. Иск подан администрацией столицы Урала.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, к судебным приставам поступил исполнительный лист об обязании любительницы кошек очистить квартиру от мусора и следов жизнедеятельности животных.



Выполнить требование постановления женщине помог брат: они вместе прибрали квартиру и сдали кошек в приют. Сейчас с зоо-активисткой живут две кошки.



Судебный пристав зафиксировал состояние жилого помещения и составил акт о совершении исполнительных действий.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»