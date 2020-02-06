В Каменске-Уральском взорвался частный гараж

10:54 | 7.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в Каменске-Уральском в гаражном комплексе произошел хлопок газо-воздушной смеси без последующего горения.



Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, такой взрыв повредил перекрытия двух гаражных боксов. На вызов выехали 11 спасателей на четырех спецмашинах. В результате обрушения перекрытия пострадал мужчина, которого уже госпитализировали.



Причины инцидента выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»