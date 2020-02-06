В Екатеринбурге осужден похититель дорогих иномарок

10:30 | 7.02.2020

Фото: yandex.ru

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Артаку Марукяну, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая в особо крупном размере, в том числе совершенная группой лиц по предварительному сговору).



Прокуратура Свердловской области сообщает, что он угнал четыре машины общей стоимостью свыше 7,9 млн рублей.



В ходе следствия установлено, что в конце 2017 года Марукян угнал Toyota Camry в Екатеринбурге стоимостью свыше 1,6 млн рублей и Toyota Highlander в Березовском стоимостью 2,3 млн рублей.



После двух удачных краж злоумышленник завел себе соучастника, который занимался проверкой сигнализаций на похищаемых авто. Таким дуэтом молодые люди угнали еще две иномарки – Toyota Highlander стоимостью 2,5 млн. рублей и Toyota Camry стоимостью свыше 1,5 млн. рублей.



Октябрьский районный суд назначил Марукяну наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»