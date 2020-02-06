На вызов о пожаре в Екатеринбурге выехали 17 огнеборцев

10:09 | 7.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Лечебной горела квартира на первом этаже жилого пятиэтажного дома.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 05:58 по местному времени. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, тушить пожар выехали 17 спасателей на пяти спецмашинах. Огнеборцы эвакуировали четырех человек по лестничным маршам.



Все работы на месте происшествия завершились в 06:40 по местному времени. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»