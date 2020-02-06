 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

09:46 | 7.02.2020

Фото: Пресс-служба Кремля

На Урале новый начальник четвертого следственного управления ГСУ СКР

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового начальника четвертого следственного управления ГСУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге).

Согласно документу, пост начальника управления занял Виктор Обоскалов.

Отметим, что Обоскалов занимал пост врио указанной должности с конца 2019 года. До этого следователь служил руководителем второго отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Свердловской области.

Напомним, предшественник Обоскалова Руслан Ибиев был освобожден от занимаемой должности указом президента 5 ноября 2019 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

10:09 | 7.02.2020
На вызов о пожаре в Екатеринбурге выехали 17 огнеборцев

09:46 | 7.02.2020
На Урале новый начальник четвертого следственного управления ГСУ СКР

09:34 | 7.02.2020
Пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 20 человек

09:11 | 7.02.2020
В Ревде ищут мужчину с дефектом речи

06.02.2020

21:30 | 6.02.2020
На детский телефон доверия в Свердловской области поступило около 15 тысяч звонков

21:23 | 6.02.2020
Исполнять обязанности губернатора Прикамья будет Дмитрий Махонин

21:07 | 6.02.2020
«Уралочка» проиграла «Динамо» в трех партиях

20:40 | 6.02.2020
Полпред президента в УрФО обсудил с таможенниками и представителями бизнеса ситуацию в Китае

20:31 | 6.02.2020
Уральская электронная таможня переехала в здание в центре Екатеринбурга

19:55 | 6.02.2020
Вице-мэр Екатеринбурга и пресс-секретарь Екатеринбургской епархии получили награды от президента

19:25 | 6.02.2020
Екатеринбургские ученики расскажут о школьном питании в интернет-анкетах

19:09 | 6.02.2020
В МЧС рассказали о происшествии в «Высоцком» в Екатеринбурге

18:39 | 6.02.2020
Свыше 700 спортсменов приняли участие на соревнованиях «Лед надежды нашей» в Екатеринбурге

18:29 | 6.02.2020
В Екатеринбурге образовались 8-балльные пробки

18:21 | 6.02.2020
В Свердловской области начали готовиться к 100-летию УрФУ

18:11 | 6.02.2020
Ученик пермской гимназии вошел в тройку лучших на всероссийском конкурсе выступлений на японском языке

18:06 | 6.02.2020
В начале весны маленькие жители села Карьёво пойдут в новый детский сад

18:01 | 6.02.2020
В уральской столице состоится турнир «Сильнейший вуз Екатеринбурга»

18:00 | 6.02.2020
Пермский благотворительный фонд бесплатно учит детей безопасности

17:48 | 6.02.2020
В Перми на шоссе Космонавтов построят подземные переходы и двухуровневые развязки

17:42 | 6.02.2020
Пермских кулинаров приглашают принять участие в международном молодежном профессиональном конкурсе

17:42 | 6.02.2020
В столице Урала к небоскребу «Высоцкий» съехались 15 пожарных машин

17:29 | 6.02.2020
На Среднем Урале родители смогут получать свидетельства о рождении детей в роддоме

17:08 | 6.02.2020
В свердловском поселке в разгар ссоры мужчина убил человека

16:47 | 6.02.2020
Екатеринбуржца отправили в колонию-поселение за избиение отца-инвалида

16:40 | 6.02.2020
Анатолий Литовченко: «Задача местных властей – полная информация о коронавирусе»

16:21 | 6.02.2020
В Каменске-Уральском задержан подозреваемый в убийстве человека

15:58 | 6.02.2020
В столице Урала 15 водителей «скорых» все же уволились из-за новых условий работы

15:36 | 6.02.2020
В Екатеринбурге продлили срок перекрытия движения по улице Торфорезов

15:36 | 6.02.2020
Благодаря господдержке детям в Прикамье начали выдавать на дом аппараты ИВЛ

15:14 | 6.02.2020
На Среднем Урале взлетел уровень заболеваемости ОРВИ

14:56 | 6.02.2020
В Сысерти построят школу по новым правилам

14:35 | 6.02.2020
Мэрия Екатеринбурга заказала десять автомобилей за 18 миллионов рублей

14:27 | 6.02.2020
Валерий Сухих: «Эта история стала почти личной для меня»

14:14 | 6.02.2020
В столице Урала перекроют улицу Войкова на целый месяц

13:59 | 6.02.2020
В Екатеринбурге двое мужчин совершили разбойное нападение на таксиста





Мы в соцсетях


Патрульный участок


Архив
«    Февраль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 


 