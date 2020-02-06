На Урале новый начальник четвертого следственного управления ГСУ СКР

09:46 | 7.02.2020

Фото: Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового начальника четвертого следственного управления ГСУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге).



Согласно документу, пост начальника управления занял Виктор Обоскалов.



Отметим, что Обоскалов занимал пост врио указанной должности с конца 2019 года. До этого следователь служил руководителем второго отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Свердловской области.



Напомним, предшественник Обоскалова Руслан Ибиев был освобожден от занимаемой должности указом президента 5 ноября 2019 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»