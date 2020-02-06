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09:34 | 7.02.2020
Фото: yandex.ru
Пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 20 человек
Диспетчеры зафиксировали вызов в 23:02 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, тушить пожар выехали восемь спасателей на трех спецмашинах. В квартире, расположенной на третьем этаже из пяти, огонь повредил домашнее имущество и внутреннюю отделку. Помимо прочего, спасатели эвакуировали по лестничным маршам 20 человек, из них спасено четыре с помощью масок «самоспасатель».
Работы на месте происшествия завершились в 01:22 по местному времени. О пострадавших не сообщается, причины возгорания выясняются.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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