«Уралочка» проиграла «Динамо» в трех партиях

21:07 | 6.02.2020

Фото: пресс-служба «Уралочка-НТМК»

Екатеринбургская «Уралочка» проиграла московскому «Динамо» на матче в уральской столице. Встреча завершилась со счетом 0:3 (20:25, 16:25, 23:25). Игра прошла в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



Сейчас «Динамо» находится на второй строчке турнирной таблицы, а уральские волейболистки на четвертом. Шансов на выход в плей-офф у «Уралочки» теперь нет.



Добавим, что 18 февраля уралочки проведут встречу с болгарской «Матрицей».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»