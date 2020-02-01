 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

21:07 | 6.02.2020

Фото: пресс-служба «Уралочка-НТМК»

«Уралочка» проиграла «Динамо» в трех партиях

Екатеринбургская «Уралочка» проиграла московскому «Динамо» на матче в уральской столице. Встреча завершилась со счетом 0:3 (20:25, 16:25, 23:25). Игра прошла в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

Сейчас «Динамо» находится на второй строчке турнирной таблицы, а уральские волейболистки на четвертом. Шансов на выход в плей-офф у «Уралочки» теперь нет.

Добавим, что 18 февраля уралочки проведут встречу с болгарской «Матрицей».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:30 | 6.02.2020
На детский телефон доверия в Свердловской области поступило около 15 тысяч звонков

21:23 | 6.02.2020
Исполнять обязанности губернатора Прикамья будет Дмитрий Махонин

21:07 | 6.02.2020
«Уралочка» проиграла «Динамо» в трех партиях

20:40 | 6.02.2020
Полпред президента в УрФО обсудил с таможенниками и представителями бизнеса ситуацию в Китае

20:31 | 6.02.2020
Уральская электронная таможня переехала в здание в центре Екатеринбурга

19:55 | 6.02.2020
Вице-мэр Екатеринбурга и пресс-секретарь Екатеринбургской епархии получили награды от президента

19:25 | 6.02.2020
Екатеринбургские ученики расскажут о школьном питании в интернет-анкетах

19:09 | 6.02.2020
В МЧС рассказали о происшествии в «Высоцком» в Екатеринбурге

18:39 | 6.02.2020
Свыше 700 спортсменов приняли участие на соревнованиях «Лед надежды нашей» в Екатеринбурге

18:29 | 6.02.2020
В Екатеринбурге образовались 8-балльные пробки

18:21 | 6.02.2020
В Свердловской области начали готовиться к 100-летию УрФУ

18:11 | 6.02.2020
Ученик пермской гимназии вошел в тройку лучших на всероссийском конкурсе выступлений на японском языке

18:06 | 6.02.2020
В начале весны маленькие жители села Карьёво пойдут в новый детский сад

18:01 | 6.02.2020
В уральской столице состоится турнир «Сильнейший вуз Екатеринбурга»

18:00 | 6.02.2020
Пермский благотворительный фонд бесплатно учит детей безопасности

17:48 | 6.02.2020
В Перми на шоссе Космонавтов построят подземные переходы и двухуровневые развязки

17:42 | 6.02.2020
Пермских кулинаров приглашают принять участие в международном молодежном профессиональном конкурсе

17:42 | 6.02.2020
В столице Урала к небоскребу «Высоцкий» съехались 15 пожарных машин

17:29 | 6.02.2020
На Среднем Урале родители смогут получать свидетельства о рождении детей в роддоме

17:08 | 6.02.2020
В свердловском поселке в разгар ссоры мужчина убил человека

16:47 | 6.02.2020
Екатеринбуржца отправили в колонию-поселение за избиение отца-инвалида

16:40 | 6.02.2020
Анатолий Литовченко: «Задача местных властей – полная информация о коронавирусе»

16:21 | 6.02.2020
В Каменске-Уральском задержан подозреваемый в убийстве человека

15:58 | 6.02.2020
В столице Урала 15 водителей «скорых» все же уволились из-за новых условий работы

15:36 | 6.02.2020
В Екатеринбурге продлили срок перекрытия движения по улице Торфорезов

15:36 | 6.02.2020
Благодаря господдержке детям в Прикамье начали выдавать на дом аппараты ИВЛ

15:14 | 6.02.2020
На Среднем Урале взлетел уровень заболеваемости ОРВИ

14:56 | 6.02.2020
В Сысерти построят школу по новым правилам

14:35 | 6.02.2020
Мэрия Екатеринбурга заказала десять автомобилей за 18 миллионов рублей

14:27 | 6.02.2020
Валерий Сухих: «Эта история стала почти личной для меня»

14:14 | 6.02.2020
В столице Урала перекроют улицу Войкова на целый месяц

13:59 | 6.02.2020
В Екатеринбурге двое мужчин совершили разбойное нападение на таксиста

13:44 | 6.02.2020
В Екатеринбург прибыл глава НЦБ Интерпола МВД России

13:40 | 6.02.2020
На улицы Екатеринбурга высыпали рекордное количество «Бионорда»

13:26 | 6.02.2020
В Екатеринбурге осужденный получит срок за нападение сотрудника ИК №10

13:15 | 6.02.2020
На аварийном перекрестке на Эльмаше установят светофор





Мы в соцсетях


Патрульный участок


Архив
«    Февраль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 


 