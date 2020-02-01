Уральская электронная таможня переехала в здание в центре Екатеринбурга

Уральская электронная таможня сменила «прописку»: с 6 февраля 2020 года УЭТ располагается по адресу улица Московская, 11, по соседству со зданием прокуратуры Свердловской области. Открыл здание таможни руководитель ФТС России Владимир Булавин.«Задачи, которые стояли перед коллективом уральских таможенников при создании электронной таможни, в целом выполнены. Концентрация декларирования в электронных таможнях позволила разделить таможенное оформление и контроль, уменьшить коррупционные риски и придать работе выпускающих инспекторов большую объективность и самостоятельность», – отметил Владимир Булавин.Здание приобретено около года назад, последние месяцы в нем шел капитальный ремонт, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Уральская электронная таможня заняла 7 этажей. Большая часть пространства отведена для Уральского таможенного поста - центра электронного декларирования. Выпускающие инспекторы разместятся на площади 400 м2. За время переезда перебоев в таможенном контроле не было – все перемещения происходили постепенно.«С новым зданием уральские таможенники получают все необходимые условия для комфортного и продуктивного труда. Создание современного электронного таможенного офиса – безусловное соответствие тренду развития цифровой экономики», - сказал Максим Чмора, начальник Уральского таможенного управления.