В Свердловской области начали готовиться к 100-летию УрФУ

18:21 | 6.02.2020

Фото: novygorod.info

В Свердловской области начали подготовку к празднованию 100-летия Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина. Как сообщили в департаменте информационной политики, в правительстве уже подписали соответствующий указ.



Оргкомитет по проведению праздничных мероприятий возглавил губернатор Евгений Куйвашев.



Сейчас в УрФУ обучаются более 35 тысяч студентов из 84 стран мира. Вуз готовит специалистов по 430 образовательным программам. Кроме того, УрФУ выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ), занимающегося решением задач нацпроекта «Наука.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»