В уральской столице состоится турнир «Сильнейший вуз Екатеринбурга»

18:01 | 6.02.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В уральской столице в рамках празднования 135-летия Екатеринбургской епархии пройдет спортивный турнир «Сильнейший вуз Екатеринбурга». Соревнования будут проводиться с 11 по 16 февраля в учебных заведениях города.



Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, организацией соревнований занимается епархиальный молодежный отдел. Его сотрудники уже более 10 лет проводят различные спортивные мероприятия в вузах.



Ключевым упражнением в соревнованиях станет армейское подтягивание. Так, все участники турнира должны будут сделать максимальное количество подтягиваний в течение двух часов, а общая сумма подтягиваний определит победителей.



Добавим, что «Сильнейший вуз Екатеринбурга» является ежегодным традиционным турниром. Состязания являются одним из ключевых событий в жизни православного общества.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»