На Среднем Урале родители смогут получать свидетельства о рождении детей в роддоме

17:29 | 6.02.2020

Фото: Алексей Кунилов / Областная газета

В Свердловской области родителям будут выдавать свидетельства о рождении детей сразу при выписке из роддома. Об это на пресс-конференции сообщила замначальника управления регионального ЗАГС Наталья Храмова.



Так, в первом квартале 2020 года в перинатальном центре ОДКБ в Екатеринбурге будет создано удаленное рабочее место для сотрудника отдела ЗАГС. Именно он будет заниматься регистрацией новорожденных. Предполагается, что в дальнейшем свидетельства о рождении будут выдавать и в остальных перинатальных центрах области.



Как рассказала Наталья Храмова, такая услуга избавит молодых родителей от походов в ЗАГС, упростит их взаимодействие с органами государственной власти, а также сэкономит их время.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»