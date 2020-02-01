В свердловском поселке в разгар ссоры мужчина убил человека

17:08 | 6.02.2020

Фото: СКР по Свердловской области

В свердловском поселке Арти 46-летнего местного жителя обвинили в убийстве своего знакомого 1966 года рождения. Об этом сообщает СКР по Свердловской области.



По версии следствия, ночью 3 февраля обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в доме по улице Первомайской. На почве ссоры он причинил несколько ударов ножом в область груди и шеи своему знакомому. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия.



Сегодня, 6 февраля, Артинский районный ссуд по ходатайству следователя СКР избрал меру пресечения для обвиняемого в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»