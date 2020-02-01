Екатеринбуржца отправили в колонию-поселение за избиение отца-инвалида

16:47 | 6.02.2020

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге осудили 48-летнего Николя Боярских, который избил своего престарелого отца-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как рассказали в ведомстве, 23 июня прошлого года Боярских находился в квартире, расположенной в доме на улице Черепанова, и поссорился там со своим престарелым отцом, который является инвалидом первой группы по зрению. Он два раза сильно ударил отца по лицу, а затем прижал его к стене и ударил еще несколько раз. Когда отец упал, сын продолжил его бить руками и ногами. В результате произошедшего пожилой мужчина получил перелом шести ребер и ссадины теменно-затылочной области.



Кроме того, спустя несколько месяцев Боярских вновь избил беспомощного отца, повредил ему челюсть, глаза и сломав нос. За совершение данных действий он проведет в колонии-поселении полтора года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»