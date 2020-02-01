Новости дня
16:21 | 6.02.2020
Фото: СКР по Свердловской области
В Каменске-Уральском задержан подозреваемый в убийстве человека
По версии следствия, вчера вечером подозреваемый находился в гостях в квартире по улице Добролюбова, где распивал спиртные напитки со своими знакомыми. В ходе застолья у него возник конфликт с 49-летним мужчиной. На почве ссоры он вооружился ножом, которым причинил своему оппоненту колото-резаные ранения грудной клетки. От полученных ран мужчина скончался на месте.
– Несмотря на наличие непосредственного очевидца произошедшего преступления, подозреваемый попытался уйти от ответственности, скрывшись с места происшествия с ножом, использовавшимся им в качестве орудия преступления. Однако через непродолжительное время он был задержан стражами порядка, –рассказали в региональном СКР.
В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и о заключении его под стражу. На данный момент продолжается выполнение комплекса следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:29 | 6.02.2020
В Екатеринбурге образовались 8-балльные пробки
18:21 | 6.02.2020
В Свердловской области начали готовиться к 100-летию УрФУ
18:11 | 6.02.2020
Ученик пермской гимназии вошел в тройку лучших на всероссийском конкурсе выступлений на японском языке
18:01 | 6.02.2020
В уральской столице состоится турнир «Сильнейший вуз Екатеринбурга»
18:00 | 6.02.2020
Пермский благотворительный фонд бесплатно учит детей безопасности
17:42 | 6.02.2020
Пермских кулинаров приглашают принять участие в международном молодежном профессиональном конкурсе
17:42 | 6.02.2020
В столице Урала к небоскребу «Высоцкий» съехались 15 пожарных машин
17:08 | 6.02.2020
В свердловском поселке в разгар ссоры мужчина убил человека
16:21 | 6.02.2020
В Каменске-Уральском задержан подозреваемый в убийстве человека
15:14 | 6.02.2020
На Среднем Урале взлетел уровень заболеваемости ОРВИ
14:56 | 6.02.2020
В Сысерти построят школу по новым правилам
14:27 | 6.02.2020
Валерий Сухих: «Эта история стала почти личной для меня»
14:14 | 6.02.2020
В столице Урала перекроют улицу Войкова на целый месяц
13:44 | 6.02.2020
В Екатеринбург прибыл глава НЦБ Интерпола МВД России
13:40 | 6.02.2020
На улицы Екатеринбурга высыпали рекордное количество «Бионорда»
13:15 | 6.02.2020
На аварийном перекрестке на Эльмаше установят светофор
12:51 | 6.02.2020
Верх-Исетский суд Екатеринбурга отправил в колонию водителя, по вине которого погиб пешеход
12:48 | 6.02.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на игру и концерт
12:38 | 6.02.2020
В связи с проведением лыжных гонок в Перми будет закрыто движение транспорта на ряде улиц
12:24 | 6.02.2020
Минздрав и УФАС возьмут под контроль цены на маски и противовирусные препараты в аптеках Прикамья
12:23 | 6.02.2020
Новый гибрид томата выращивают в тепличном комплексе УГМК-Агро