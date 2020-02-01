В Каменске-Уральском задержан подозреваемый в убийстве человека

16:21 | 6.02.2020

Фото: СКР по Свердловской области

В Каменске-Уральском 42-летний местный житель подозревается в убийстве своего знакомого. По данному факту СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело.



По версии следствия, вчера вечером подозреваемый находился в гостях в квартире по улице Добролюбова, где распивал спиртные напитки со своими знакомыми. В ходе застолья у него возник конфликт с 49-летним мужчиной. На почве ссоры он вооружился ножом, которым причинил своему оппоненту колото-резаные ранения грудной клетки. От полученных ран мужчина скончался на месте.



– Несмотря на наличие непосредственного очевидца произошедшего преступления, подозреваемый попытался уйти от ответственности, скрывшись с места происшествия с ножом, использовавшимся им в качестве орудия преступления. Однако через непродолжительное время он был задержан стражами порядка, –рассказали в региональном СКР.



В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и о заключении его под стражу. На данный момент продолжается выполнение комплекса следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»