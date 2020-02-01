Новости дня
15:58 | 6.02.2020
В столице Урала 15 водителей «скорых» все же уволились из-за новых условий работы
Напомним, что водители собирались увольняться после того, как узнали, что три подстанции «скорой» перейдут под крыло другой компании. Первого февраля они не хотели выходить на работу на предложенных им условиях. Позднее появилась информация, что конфликт все же удалось решить. Однако сегодня стало известно, что рабочие места все же покинули 15 человек.
Так, с подстанции «скорой помощи», которая находится на улице Братьев Быковых, уволились 12 водителей, еще три человека ушли с подстанции на Эльмаше. По словам уволившегося работника одной из подстанций Александра Лаврека, ушедшие боялись стать «вновь обманутыми».
«Не хотел работать на условиях Фридмана. Обещать можно что угодно. Я не хочу быть обманутым. Не хочу каждый месяц думать лихорадочно: "А заплатят ли мне зарплату в этом месяце?". Я и мои коллеги решили не слушать пустословий и уйти. Фридман вообще сказал нам, что он повысит тариф за час работы на 10-15 руб. То есть вместо 75 руб. в час мы будем получать 90 руб. за час работы, но сказал, что это случится через месяц. Есть опасения, что этот месяц нужен лишь для того, чтобы набрать новых водителей», – рассказал Накануне.RU Александр.
Добавим, что взамен уволившихся водителей уже набраны новые сотрудники. Некоторые собеседники информационного агентства считают, что также 1 марта работников, согласившихся ждать месяц улучшения условий, могут уволить из-за того, что на их места уже, возможно, найдена замена.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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