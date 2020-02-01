В Сысерти построят школу по новым правилам

14:56 | 6.02.2020

Фото: yandex.ru/images

В Сысерти построят первую школу, которая будет соответствовать новым СанПиНам и СНиПам. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.



Напомним, что в декабре 2019 года Правительство РФ досрочно приняло изменения в строительные нормы и правила. Так, теперь разрешается свободная ориентация учебных классов по сторонам света и строительство пятиэтажных зданий. Данные изменения позволят увеличить количество мест в школе и перевести учебный процесс на односменный режим.



В Свердловской области первым проектом, который будет реализован по новым правилам, станет средняя школа на 1,2 тысяч мест в Сысерти. На данный момент идет разработка проекта.



Кроме того, в 2020 году в регионе планируют построить и реконструировать десять школ в общей сложности на восемь тысяч мест. Так, учебные заведения должны появиться в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Арамиле, Невьянске, поселках Баранчинский и Сосновка.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»