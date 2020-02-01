Мэрия Екатеринбурга заказала десять автомобилей за 18 миллионов рублей

14:35 | 6.02.2020

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на поставку десяти легковых автомобилей. За машины чиновники заплатят 18 миллионов рублей.



Согласно опубликованным на портале госзакупок документам, машины должны быть с типом кузова седан, цвета «серебристый металлик», с бензиновым четырехцилиндровым двигателем, без пробега, с автоматической коробкой передач и передним приводом. Кроме того, сообщается, что мощность двигателя должна быть не меньше 181 лошадиной силы.



Помимо этого, в автомобилях подрядчику необходимо сделать двухзонный климат-контроль, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки, зеркало заднего вида с затемнением, подогрев передних сидений и электрообегрев лобового стекла. Также к одной машине нужно приложить комплект зимних шипованных шин на литых дисках. Победитель аукциона будет выбран уже 17 февраля.



Добавим, что в апреле прошлого года мэрия Екатеринбурга объявляла аналогичный конкурс, требовалось также 10 автомобилей за 18 миллионов рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»