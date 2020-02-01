В Екатеринбурге двое мужчин совершили разбойное нападение на таксиста

13:59 | 6.02.2020

Сегодня ночью, 6 февраля, в Екатеринбурге на Химмаше двое граждан ограбили таксиста около промзоны на улице Альпинистов. После того, как он доставил пассажиров к месту назначения, мужчины под угрозой применения ножа открыто похитили у него ключи от принадлежащего ему автомобиля «Мицубиси лансер», документы и деньги.



О произошедшем потерпевший сообщил в полицию. На место опеартивно выехал экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии. Вместе с потерпевшим стражи порядка в ходе патрулирования на ул. Альпинистов, 59, в 300 метрах от места преступления обнаружили похищенный автомобиль, а в помещении пункта приема цветных металлов подозреваемых в нападении граждан, которых опознал потерпевший, сообщила начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Свердловской области Ольга Бельская.



Задержанные для дальнейшего разбирательства были переданы сотрудникам территориального отдела полиции.

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