В Екатеринбург прибыл глава НЦБ Интерпола МВД России

В столицу Среднего Урала с рабочим визитом прибыл начальник НЦБ Интерпола МВД России генерал – майор полиции Александр Прокопчук. Он посетил Главное управление МВД по Свердловской области, где принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию со дня образования регионального отдела НЦБ Интерпола.Как сообщил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых, филиал Интерпола в Екатеринбурге появился 4 февраля 2000 года. За прошедшие годы он стал одним из ведущих в нашей стране, продемонстрировав способность решать полный спектр задач в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью.Поздравить юбиляров также пришли начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал – майор полиции Александр Мешков, его заместители, коллеги из ФСБ.Была подчеркнута важность дальнейшего укрепления межведомственного взаимодействия отдела с профильными подразделениями ФСБ России, прокуратуры, Уральского таможенного управления и других правоохранительных ведомств.Начальник российского Бюро Интерпола генерал Прокопчук акцентировал внимание на стоящих перед НЦБ Интерпола МВД России и его территориальными подразделениями приоритетных задачах. Среди них – обеспечение эффективного международного полицейского сотрудничества в сферах борьбы с терроризмом, с транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью. Особое внимание требуется уделить международному розыску обвиняемых, скрывающихся от российского правосудия на территории иностранных государств.