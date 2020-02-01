В Екатеринбурге осужденный получит срок за нападение сотрудника ИК №10

13:26 | 6.02.2020

Фото: yandex.ru/images

Осужденный в Екатеринбурге получит еще один срок за нападение на сотрудника исправительной колонии №10. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН Свердловской области.



Шестого февраля этого года в ИК №10 осужденный по статьям УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и приговоренный к 10 годам лишения свободы нанес удар в область лица младшему инспектору отдела безопасности рядовому внутренней службы. Как сообщается в пресс-службе ГУФСИН, в действиях осужденного усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».



Добавим, что материалу по данному делу будут направлены в СУ СКР по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»