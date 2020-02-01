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13:15 | 6.02.2020
Решение было принято на встрече Главы администрации Орджоникидзевского района с председателем городской думы и депутатами
На аварийном перекрестке на Эльмаше установят светофор
«Общими усилиями у нас получится сделать безопасней жизнь жителей округа. На данный момент временно установили лежачие полицейские, и обустроен пешеходный переход», - рассказал депутат Алексей Вихарев.
Также участники встречи побеседовали об инфраструктуре района.
«Приоритетной задачей для нас остается качественная реконструкция скверов и парков – площадки на проспекте Орджоникидзе, участков возле ДК Лаврова, а также летнего парка «Уралмаш», который уже грядущей осенью вернется в ведомство Администрации района», – сообщил Роман Кравченко.
По его словам, проекты уже готовы, и есть понимание, как именно решать все связанные с этим вопросы – достаточно скоро все задуманное начнет воплощаться в жизнь. В сквере на проспекте Орджоникидзе начнут ремонт, как только позволит погода.
Также важным вопросом совещания стала подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Орджоникидзевском районе.
«На Уралмаше и Эльмаше проживает 1800 ветеранов ВОВ, тружеников тыла, блокадников. Из федерального бюджета ветеранам выделят 75 тыс. руб., труженикам тыла 50 тыс. руб., и, конечно, от депутатского корпуса все получат подарки и юбилейные медали от районной Администрации», – отметил Алексей Вихарев.
© «Вечерние ведомости»
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