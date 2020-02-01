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12:51 | 6.02.2020
Фото: yandex.ru/images
Верх-Исетский суд Екатеринбурга отправил в колонию водителя, по вине которого погиб пешеход
40-летнего Арсения Саркисяна признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». 24 мая прошлого года Саркисян находился за рулем автомобиля Kia Ceed и двигался по левой полосе движения по улице Крауля. Приближаясь к перекрестку Крауля – Мельникова, водитель намеревался развернуться. Однако выехав на перекресток на зеленый сигнал светофора, Саркисян не уступил дорогу встречному автомобилю «Лада 217030», двигавшемуся через перекресток во встречном направлении прямо, и допустил с ним столкновение. В результате столкновения отечественный автомобиль выехал на тротуар, где наехал на женщину-пешехода.
В результате ДТП женщина получила тяжкие травмы, которые стали причиной ее смерти в тот же день в больнице. Вину в совершении преступления Саркисян признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами три года.
Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда в полном объеме. Пока что приговор суда в законную силу не вступил.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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