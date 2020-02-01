С начала 2020 года бюджет Екатеринбурга увеличился на 276 миллионов рублей

12:35 | 6.02.2020

В Екатеринбурге сбор неналоговых доходов за январь 2020 года превысил 276 миллионов рублей. Об этом заявили в департаменте по управлению муниципальным имуществом.



Из полученной суммы доходы от арендной платы за землю составили 164 миллиона рублей, от приватизации недвижимости – 51 миллион 200 тысяч, а от арендной платы за нежилые помещения – 31 миллион 600 тысяч. Остальные средства в бюджет города принесли прочие неналоговые поступления.



Добавим, что сегодня любой желающий в режиме онлайн может посмотреть, в каком объеме поступают доходы в бюджет Екатеринбурга и на что они расходуются.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»