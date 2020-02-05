В Екатеринбурге появились три новые улицы

11:56 | 6.02.2020

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Согласно постановлению, подписанному и.о. главы столицы Урала Александром Ковальчиком, в Октябрьском районе Екатеринбурга появились три новые улицы.



Улицы Дроздовая, Беличья и Купавок теперь можно найти в посёлке Исток, сообщает пресс-служба мэрии.



Отметим, решение о наименовании топонима в Октябрьском районе принято на заседании Комиссии по наименованиям топонимических объектов муниципалитета еще в ноябре 2019 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»