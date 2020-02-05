Губернатор Свердловской области отправляется на встречу с президентом страны

11:43 | 6.02.2020

Фото: yandex.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял отпуск для встречи с президентом России Владимиром Путиным.



Сообщается, что встреча пройдет в рамках заседания президиума Госсовета и совета при президенте по науке и образованию. Пресс-служба Кремля отмечает, что Госсовет будет посвящен повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы и реализации стратегии научно-технологического развития государства.



Предполагается, что на мероприятии будет проанализирована эффективность и актуальность нынешней системы среднего профессионального и высшего образования в условиях сегодняшнего дня.



Отметим, что для подготовки к заседанию Евгений Куйвашев ушел в трехдневный отпуск, обязанности главы региона исполняет его первый заместитель Алексей Орлов. Сегодня он вместо губернатора проведет заседание областного правительства.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»