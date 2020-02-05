Гололед в Екатеринбурге стал причиной столкновения общественного транспорта

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В центе Екатеринбурга утром случилось ДТП, в результате которого сплющило маршрутку.Очевидцы сообщают, что маршрутку зажало между двумя автобусами: транспорт развернуло, корпус поврежден, стекла выбиты. Известно, что пострадавшая маршрутка — автобус № 0150, который ехал в центр Екатеринбурга из Березовского. Очевидно, что причиной аварии стал гололёд и не очищенная от снега остановка общественного транспорта. Вчера в Екатеринбурге все таяло, но ночью подморозило, в результате дороги стали похожи на каток.О пострадавших не сообщается, однако на место происшествия приезжали реанимобили. Истинные причины ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции города.Напомним, погодные условия в Екатеринбурге стали причиной большого количества ДТП эти утром. ГИБДД призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными на дорогах.