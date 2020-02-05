Новости дня
09:52 | 6.02.2020
Фото: oblgazeta.ru
На «Лыжню России» в Нижнем Тагиле уже заявились 7,5 тысяч человек
Пресс-служба мэрии Нижнего Тагила отмечает, что на городские соревнования подались представители 66 нижнетагильских предприятий и образовательных учреждений. В целом ожидается, что полигон «Старатель» примет порядка 15 тыс. участников массовой лыжной гонки со всего региона.
На недавней пресс-конференции директор центрального старта лыжных гонок в Свердловской области Дмитрий Чукреев сообщил, что площадка может принять до 20 тыс. человек.
Напомним, в этом году главная свердловская «Лыжня России» состоится 8 февраля в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель».
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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