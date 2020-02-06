Утро в Екатеринбурге началось с семибалльных пробок

09:32 | 6.02.2020

Фото: Яндекс.Пробки

Утро для екатеринбургских водителей началось с пробок в семь баллов. Движение в городе замедленно из-за гололеда и погодных условий.



По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в городе усже случились несколько ДТП, в том числе, на Ленина, Челюскинцев и Объездной. Движение транспорта затруднено на улицах Смазчиков, Челюскинцев, Шефская, Щербакова, Титова, проспекте Космонавтов. Кроме того, автомобилисты местами медленно движутся на улицах Машинная, Серафимы Дерябиной, Московской, Репина, Халтурина, Восточная и проспекте Ленина.



Добавим, что накануне оттепель сменилась снегопадами и похолоданием. Из-за этого на дорогах образовались накаты и гололёд. Госавтоинспекция призвала ограничить поездки на личном транспорте. Ожидается, что к концу недели мороз окрепнет, а снег не прекратится.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»