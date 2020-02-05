В Краснотурьинске сгорел частный жилой дом

09:10 | 6.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Краснотурьинске сегодня ночью сгорел частный жилой дом. Площадь горения составила 105 квадратных метров.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 03:26 по местному времени. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, тушить пожар выехали 19 спасателей на четырех спецмашинах. Огонь уничтожил надворные постройки, повредил стены и кровлю частного жилого дома. Все работы на месте происшествия были завершены в 05:43 по местному времени.



О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»