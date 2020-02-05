Пайщики ЖК «Новый Уктус» в Екатеринбурге начали получать ключи от квартир

07:25 | 6.02.2020

Фото: Департамент информполитики СО

Заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Максим Махнутин 5 февраля проинспектировал ход приемки квартир пайщиками ЖК «Новый Уктус». Процесс передачи квартир от застройщика собственникам в самом разгаре, уже около 70 семей из 130 обрели долгожданное жилье.



Максим Махнутин вместе с директором компании-застройщика «ТЭН-девелопмент» Юрием Романовичем осмотрели 16-этажную новостройку на Самолетной, сообщает региональный Минстрой.



«Строительство этого дома началось в 2014 году. ЖСК «Уралэнергостройкомплекс» привлек 515 миллионов рублей — средств пайщиков. После неоднократной приостановки и нарушения сроков строительно-монтажных работ, в 2017 году дом был признан проблемным и включен в план-график мер помощи дольщикам и пайщикам, – рассказал Максим Махнутин.



Тогда был найден новый инвестор — группа компаний ТЭН, которая в конце 2019 года завершила строительство этого дома.



Согласно первоначальному проекту, на Уктусе должна была вырасти 25-этажная «свечка» на 243 квартиры. Из-за недостатка финансирования и небрежного управления строительными процессами работы на объекте прекратились. В результате около 200 человек пять лет жили в ожидании квартир.



Для того, чтобы продолжить строительство, инвестору пришлось приложить немало усилий для получения необходимых документов и прав на стройплощадку от прежнего застройщика. Также пришлось доработать проектные документы — сократить количество жилых этажей с 25 до 16. Это было сделано сразу по нескольким причинам, в том числе из-за чрезмерной нагрузки на транспортную инфраструктуру и для увеличения надежности конструкций.



"Мы вели работу с этим домом по поручению губернатора Свердловской области с 2018 года. Были сложности юридического характера, сопротивление прежнего застройщика, поэтому приступить непосредственно к строительным работам мы смогли только в начале 2019 года. Благодаря поддержке регионального министерства и правоохранительных органов мы смогли за год завершить строительство этого дома и уже передаем ключи пайщикам. Квартиры здесь получат примерно 130 семей, 70 из них уже получили ключи от квартир, остальные находятся в процессе оформления документов. Еще 62 человека, чьи квартиры так и не были достроены, выбирают себе варианты в других наших проектах», — сказал Юрий Романович.

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