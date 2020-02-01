Прокуратура выявила нарушения на рынке известного свердловского бизнесмена

21:07 | 5.02.2020

Фото: Яндекс.Панорамы

Прокуратура установила, что строительный рынок «Колхозный двор», расположенный на 17 километре Полевского тракта около поселка Полеводство, организован без разрешения мэрии. По результатам проверки директору ООО «Колхозный Двор» Константину Буткевичу внесено представление, сообщил депутат Государственной думы Андрей Альшевских, в адрес которого ранее обратились жители с жалобой на грязь и шум от рынка.



Прокуратура направила материалы проверки в отдел полиции №12 УМВД России по Екатеринбургу для решения вопроса о привлечении компании к административной ответственности по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, если такое разрешение обязательно»). Санкция статьи предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.



Отметим, что ООО «Колхозный Двор» принадлежит известному свердловскому бизнесмену Андрею Калетину – генеральному директору ПАО «Уральский завод Эма», а также владельцу мебельного центра «Эма» на Верх-Исетском бульваре. Он же - один из учредителей дачного некоммерческого партнерства «Аэродром».

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