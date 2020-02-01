В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела в отношении полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебном автомобиле

20:16 | 5.02.2020

Фото: rossaprimavera.ru

В уральской столице завершилось расследование уголовного дело в отношении троих бывших сотрудников УМВД РФ по Екатеринбургу, которые обвиняются в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.



Инцидент произошел в ночь на 18 августа. Трое обвиняемых, находясь в служебном автомобиле на улице Чайковского совершили в отношении девушки изнасилование и иные действия сексуального характера.



На сегодняшний день следователям удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.



Согласно санкции ч.2 ст.131 УК РФ и ч.2 ст.132 УК РФ, подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»