В екатеринбургском сквере на улице Попова вновь реконструируют фонтан

19:47 | 5.02.2020

Фото: официальная документация проекта

В Екатеринбурге в сквере на улице Попова начались работы по реконструкции фонтана.



Как передает ЕАН, конструкцию уже оградили забором.



«Отыгран конкурс по реконструкции фонтана в водный. Электрический объект пока уберут на склад. Он переедет в другое место. Сквер реконструироваться не будет. Только фонтан», - цитирует ЕАН собеседника из пресс-службы мэрии.



Работами над объектом занимается компания «Акватория96». Специалисты представили эскизы фонтана ещё осенью. Стоимость проекта реконструкции составляет 470 тысяч рублей.



Планируется, что новый фонтан будет менять водные рисунки и подсвечивать воду. Также в конструкцию будет встроена фильтрация и оборотное водоснабжение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»