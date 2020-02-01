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19:13 | 5.02.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга планируют построить 16 новых школ до 2023 года

Сегодня, 5 февраля, представители администрации Екатеринбурга приняли участие в выездном заседании постоянной комиссии городской Думы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политике, посвящённом реализации муниципальной программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях уральской столицы. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, до 2023 года власти планируют построить 16 школ, а к 2025 году – более 20.

Отмечается, что работа над некоторыми образовательными учреждениями уже начата. Так, к школе №181 на Краснолесья, 22 уже начали возводить пристрой, а в 26-м квартале микрорайона Академический строится новая школа на 1 тысячу 200 мест.

Все новые школы будут оснащены современными инженерными системами, в том числе – скрытой электропроводкой, установками воздухообмена с рекуперацией тепла. Также специалисты уделяют внимание навигации, чтобы дети, придя в школу, смогли без труда в ней ориентироваться.

Добавим, что согласно планам властей, к 2023 году в новых школах смогут обучаться более 14 тысяч учеников.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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