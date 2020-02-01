В Свердловской области разыскивают мужчину, пропавшего неделю назад

18:31 | 5.02.2020

Фото: поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Свердловской области разыскивают жителя Тюмени, который пропал 31 января. Как сообщили в поисковом отряде «Белая Сова - Тюмень», Тихонов Юрий Борисович может находиться в Екатеринбурге.



В день ухода мужчина был одет в длинную зимнюю куртку с капюшоном, голубые джинсы, белый джемпер с черными и красными полосками и темно-синие ботинки.



На вид Тихонову 30-35 лет. Его рост 175-180 сантиметров. У мужчины славянская внешность, худощавое телосложение, темные короткие волосы и темные глаза.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении пропавшего, просят сообщать в полицию или волонтерам отряда.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»