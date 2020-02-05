В Екатеринбурге после снегопада образовались 8-балльные заторы

18:19 | 5.02.2020

Фото: скриншот «Яндекс.Пробки»

В уральской столице после снегопада образовались сильные пробки. Согласно данным портала «Яндекс.Пробки», на данный момент ситуация на дорогах оценивается на 8 баллов.



Так, сильные заторы образовались на проспектах Ленина, Космонавтов, улицах 8 Марта, Ленина, Московской, Фурманова, Восточной, Розы Люксембург, Токарей, Халтурина, Фронтовых бригад и других.



Ситуация осложнятся многочисленными ДТП. Аварии произошли на улицах Фурманова, Декабристов, Белинского, Челюскинцев, Летчиков и Волгоградской.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»