Полиция забрала школьника из Екатеринбурга прямо во время уроков

18:11 | 5.02.2020

Фото: news.myseldon.com

В Екатеринбурге полиция забрала семиклассника из школы №159 прямо во время уроков. По предварительным данным, юношу обвиняют в краже телефона у первоклассника.



Как передает портал Е1, инцидент произошел вчера, пока ученик первого класса переодевался. Полицейские вычислили виновного, изучив записи с видеокамер. Сейчас семиклассник находится в центре временного содержания несовершеннолетний.



В полиции отметили, что ранее подросток уже стоял на учете за кражу. Завтра юношу ждет суд, где будет принято решение о помещении школьника под стражу на 30 суток.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»