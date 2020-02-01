В Алапаевске задержали уральцев, подозреваемых в нападении на инвалида

17:23 | 5.02.2020

Фото: in-news.ru

Полицейские Алапаевска по горячим следам задержали уральцев, подозреваемых в совершении разбойного нападения в отношении инвалида, об этом сообщили в МО МВД России «Алапаевский».



Инцидент случился вечером 3 февраля. По словам потерпевшего, к нему в дом ворвались двое мужчин, стали избивать и требовать деньги. Злоумышленники причинили свердловчанину черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Они забрали у пенсионера более 60 тысяч рублей и скрылись. Пострадавший смог сообщить в полицию только на следующий день.



Оказалось, что одним из нападавших был работник, который менял в доме потерпевшего электропроводку. Полицейским удалось задержать мужчин в течение часа. Злоумышленниками оказались двое ранее судимых граждан.



В отношении мужчин возбудили уголовные дела по части 3 статьи 162 УК РФ. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»