В Нижнем Тагиле полицейские задержали закладчика наркотиков

17:00 | 5.02.2020

Фото: provladimir.ru

В Нижнем Тагиле полицейские задержали 31-летнего закладчика, причастного к сбыту наркотических веществ в особо крупном размере, об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижетагильское».



Отмечается, что полицейские вели за мужчиной скрытое наблюдение, а после оперативных мероприятий его доставили в отдел полиции №16 МУ МВД России «Нижетагильское». Там полицейские изъяли у него телефон, в котором были адреса с описанием мест закладок.



В квартире подозреваемого были обнаружены 18 спичечных коробков с веществом красного и бирюзового цвета, а в квартире его родителей нашли пакет, в котором был 28 полимерных пакетиков и 33 спичечных коробка. Кроме того, в квартире полицейские нашли 2 рулона и пачку из-под сигарет с синтетикой. После экспертизы выяснилось, что все вещества являются наркотическими.



Стоит добавить, что ранее подозреваемый уже был судим за незаконное хранение наркотиков. В его отношении вновь возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»