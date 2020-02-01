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16:09 | 5.02.2020
Здание медицинского центра «УГМК-Здоровье». Фото: Пресс-служба УГМК
В роддоме «УГМК-Здоровье» появился на свет сотый малыш
«Юбилейный» младенец — Моника родилась в красивую дату 02.02.2020. На выписку она получит в подарок памятную медаль.
«Просто так совпало. Этот день мне поставили в карточке как плановый срок родов, и мы ничего менять не стали. Приятно, что ребенок появился на свет в такую красивую дату. А что касается имени, то мы выбирали между одним исконно русским именем и иностранным. На мой взгляд, это необычное, красивое имя», - поделилась мама Моники Ксения Зырянова.
Папа малышки сам присутствовал на родах, а сейчас ни на шаг не отходит от жены и дочки - домой ездит только ночевать. Для отцов в клинике оборудована специальная комната отдыха, и в палате достаточно места для того, чтобы проводить время всей семьей.
95% родов в «УГМК-Здоровье» — партнерские. В большинстве случаев поддержать будущих мам приходят мужья, примерно 20% — мамы рожениц. Каждый пятый отец сам перерезает пуповину.
Роддом «УГМК-Здоровье» стал первым, где появилась система «семейных родов» - здесь есть палата-апартаменты с собственным родовым залом. Мама поступает сюда еще до родов, затем переходит в родовую и уже с ребенком возвращается обратно в палату.
Во время родов пациентки включают музыку и аромалампы, меняют цвет освещения, снимают боль на шведской стенке и канатах. Как правильно использовать спортинвентарь во время родов, будущим мамам объясняют главная акушерка и инструктор ЛФК.
«Рожают у нас не только уральцы — едут со всей России. Недавно подданный Великобритании захотел, чтобы его сын появился на свет именно в нашем роддоме», — рассказывает руководитель родильного дома «УГМК-Здоровье» Андрей Жилин.
Стоит отметить, что «УГМК-Здоровье» - единственный роддом в Екатеринбурге, где сохраняют запись первого крика новорожденного (его записывают и отправляют на сервер, а родителям вручают открытку с QR-кодом) и дарят новоиспеченным родителям на выписку «фемили-бокс».
«Эта шкатулка как „капсула времени“. В ней приятные мелочи, связанные с рождением. Например, карточки с интересными фактами: какая была погода в этот день, как стояли планеты, песня дня и памятные даты. Скажем, первый мальчишка в нашем роддоме появился на свет во всемирный День сыновей. В „фемили-бокс“ можно положить бирку из роддома, есть в нем и контейнер для хранения первого выпавшего зуба и мешочки, например, для пряди волос. Для многих мам такие мелочи очень важны», — добавил Жилин.
© «Вечерние ведомости»
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