В Свердловской области за 2019 год поставлено на миграционный учет 350 тысяч гастарбайтеров

15:59 | 5.02.2020

За 12 месяцев 2019 года в Свердловской области на миграционный учет поставлено свыше 350 тыс. иностранных граждан, оформлено более 50 тыс. документов, дающих лицам данной категории право проживать и осуществлять трудовую деятельность, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Несмотря на принятые правоохранительными органами меры, направленные на пресечение незаконной миграции, число выявленных прокурорами нарушений законодательства по-прежнему остается значительным. Так, по искам прокуроров в судебном порядке за истекший период признаны недействительными свыше 20 заключенных иностранцами фиктивных браков в целях легализации пребывания на территории РФ.



Основные факты неисполнения миграционного законодательства связаны с привлечением к трудовой деятельности иностранных граждан при отсутствии у них разрешительных документов.



Органами прокуратуры совместно с иными правоохранительными органами систематически проводятся проверки исполнения федерального законодательства на крупных объектах строительства, розничной и оптовой торговли, сферы обслуживания, сельхозпроизводства, транспорта, а также в местах массового пребывания иностранных граждан.



Например, нарушения, когда бизнесмены заключают трудовые договора с иностранцами, но не уведомляют об этом контролирующие органы выявлены прокурорами Чкаловского, Октябрьского, Верх-Исеткого районов г. Екатеринбурга, Камышловским межрайонным прокурором.



Органами полиции по направленным прокурорами материалам возбуждено 15 уголовных дел по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»), ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации»).

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