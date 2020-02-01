В Екатеринбурге изменится частота движения общественного транспорта

15:27 | 5.02.2020

Фото: itsmycity

В Екатеринбурге сократят и ликвидируют часть автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов. Такие данные обозначены в Комплексной схеме организации транспортного обслуживания на 2020 – 2023 годы, которую утвердил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.



Активному сокращению подлежат автобусы №64, 15, 033, 030 и трамваи 5а, 7, 9, 12, 16, 17, 22, 32. Ликвидируют трамваи №17, 18 и 19. Умеренное сокращение грозит маршрутам автобуса №039, трамваев № 1, 2, 4, 6, 15, 18, 20, 23, 24 и троллейбусов №1, 3, 5, 20.



Кроме того, обозначено, частоту движения какого транспорта увеличат. В этот список вошли автобусы № 24, 18, 052, 61, тролейбусы № 6, 7, 9, 15, трамваи № 5, 8, 13, 14, 19, 25, 33.



Активное сокращение подразумевает ежемесячное сокращение выпуска подвижного состава вдвое. Умеренное – постепенное сокращение выпуска на линию подвижного состава на 1 единицу в месяц.



Изменения планируется реализовать в период до 1 июля.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»