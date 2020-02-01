В Екатеринбурге неизвестные «обносят» квартиры: в ход идет золото, шубы, наличные

15:01 | 5.02.2020

В Екатеринбурге в Кировском районе участились случаи квартирных краж, сообщили корреспонденту veved.ru источники в силовых структурах. На сегодняшний день в отделе полиции №1 с начала года зарегистрировано 6 квартирных краж, совершенных подбором ключа, из них две – накануне, 4 февраля, на улицах Блюхера и Мира. Неизвестные воруют все ценное имущество – ювелирные и меховые изделия, денежные средства.



В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу подтвердили информацию.



«Для раскрытия данных преступлений создана следственно-оперативная группа из числа опытных оперативников уголовного розыска территориального ОВД и городского УМВД. Полицейские проверяют лиц, ранее судимых за совершение аналогичных преступлений, кроме того, устанавливают возможных очевидцев, изучают съемки с камер видеонаблюдения, проводят достаточно обширный комплекс оперативных мероприятий», – сообщили в ведомстве.



Чтобы обезопасить свое имущество полиция рекомендует предпринять дополнительные меры по защите своего жилища: это хорошая стальная дверь, сигнализация, современная система видеонаблюдения с подключением к пульту вневедомственной охраны. Жителям первых этажей желательно устанавливать на окна металлические решетки и не оставлять окна открытыми.

© «Вечерние ведомости»