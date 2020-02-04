Новости дня
14:06 | 5.02.2020
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Несовершеннолетняя девочка пострадала в аварии в Екатеринбурге
Водитель Renault Logan двигался по Мира со стороны Малышева и допустил наезд на 15-летнюю девушку. Она вышла из автобуса № 18 на остановке «Мира» и поспешила на следующую остановку, чтобы успеть пересесть на другой транспорт. Девушка выбежала из-за стоящего автобуса и начала перебегать дорогу в неположенном месте. Водитель не успел вовремя отреагировать и избежать столкновения.
С места происшествия пострадавшую доставили в больницу № 9.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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