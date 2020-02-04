Несовершеннолетняя девочка пострадала в аварии в Екатеринбурге

14:06 | 5.02.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня утром, в 06:18, на Мира, 21 в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя девочка.



Водитель Renault Logan двигался по Мира со стороны Малышева и допустил наезд на 15-летнюю девушку. Она вышла из автобуса № 18 на остановке «Мира» и поспешила на следующую остановку, чтобы успеть пересесть на другой транспорт. Девушка выбежала из-за стоящего автобуса и начала перебегать дорогу в неположенном месте. Водитель не успел вовремя отреагировать и избежать столкновения.



С места происшествия пострадавшую доставили в больницу № 9.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»