В Свердловской области отремонтируют больше сотни почтовых отделений

13:05 | 5.02.2020

Фото: pochta.ru

В текущем году в городах и некоторых сёлах Свердловской области отремонтируют 140 почтовых отделений.



В 13 отделениях уже идут работы. Ожидается, что в рамках проекта «Отделения нового формата» модернизируют ещё 11 точек, в 54 пройдут комплексные ремонты, а в оставшихся 62 – ремонты по программе «Доступная среда».



В Екатеринбурге ремонт запланирован в 50 отделениях. Ожидается, что к осени ремонт будут завершены.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»