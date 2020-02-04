В Екатеринбурге стартовал приём заявок на «Ночь музеев-2020»

12:49 | 5.02.2020

Фото: omr.gov.ua

Сегодня, 5 февраля, в Екатеринбурге стартует приём заявок на «Ночь музеев-2020». Мероприятие пройдёт в четырнадцатый раз. Оно будет традиционно приурочено к Международному дню музеев и состоится в ночь с 16 на 17 мая.



«Музеи, чьей непосредственной задачей является сохранение памяти о событиях прошлого, посвятят этой важной теме программы "Ночи музеев" и специальные экспозиции»,- отмечают организатору проекта.



Детская программа пройдёт в субботу, 16 мая. Затем, с 19:00 до 02:00, в рамках основной программы музеи будут открыты для всех посетителей. Инфоцентр на площади возле Водонапорной башни откроется день раньше.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»