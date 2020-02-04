Эвакуировали 1000 человек: в школе Екатеринбурга произошло короткое замыкание

11:47 | 5.02.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Екатеринбурге в школе № 4 произошло короткое замыкание в электрощите, в результате чего из здания эвакуировали 1000 человек (950 из них – дети).



Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 08:41. На место выезжали 16 спасателей на пяти пожарных машинах. Оказалось, что в здании на Пехотинцев, 15 было зафиксировано задымлением, и сработала пожарная сигнализация, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информации о пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»