В ДТП в Екатеринбурге серьёзно пострадала пенсионерка

11:23 | 5.02.2020

Фото: Владислава Макарчук

Накануне вечером в Екатеринбурге на Ботанике автомобиль сбил 83-летнюю пенсионерку. Авария произошла на улице Шварца.



В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что 72-летний водитель Mitsubishi ASX двигался по улице Академика Шварца со стороны Белинского в сторону 8 Марта и допустил наезд на пешехода. Пенсионерка переходило дорогу в неустановленном месте.



В результате аварии женщина ударилась головой об асфальт и получила серьёзные травмы. С черепно-мозговой травмой, переломом поясничного отдела позвоночника, ушибом грудной клетки, переломом лобной части головы и тупой травмой живота пострадавшую доставили в больницу № 24.



По словам дочери водителя, пенсионерка выбежала на дорогу внезапно, после чего водитель пытался уйти от столкновения влево, но избежать ДТП не удалось. Теперь они ищут свидетелей аварии.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»