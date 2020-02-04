На Уралмаше начали эвакуировать автомобили, мешающие уборке улиц от снега

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга райадминистрация начала усиленную работу по очистке дорог, в частности, парковочных карманов и обочин, при поддержке ГИБДД. Сотрудники ДПС эвакуируют автомобили, которые мешают снегоуборочной технике.«Хочу обратить внимание, что на штрафстоянку вывозятся только автомобили, стоящие в нарушение ПДД (под запрещающие знаки), а вот припаркованные по правилам, но мешающие уборке машины, эвакуаторы аккуратно переставляют на почищенные участки», – рассказал глава администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.Добавим, что пока Орджоникидзевский район единственный в уральской столице, где власти договорились с ГИБДД об эвакуации автомобилей в целях качественной уборки улиц от снежных масс.