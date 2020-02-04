В Нижнем Тагиле за январь отловили почти 150 бездомных собак

10:37 | 5.02.2020

Фото: Иван Вислов

В Нижнем Тагиле в январе 2020 года отловили 149 бездомных собак, что почти в 1,5 раза больше, чем за январь прошлого года.



Обычно в месяц отлавливают около ста собак, сообщает пресс-служба администрации города. Занимается этим «Специализированная служба». Работа организована так, что в течение суток после поступления заявки бригада отправляется на место. Отмечается, что в первую очередь вылавливают агрессивных собак.



По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, для предотвращения случаев нападения бездомных собак на людей следующим шагом в работе должно стать увеличение скорости реагирования бригад на заявки горожан

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»